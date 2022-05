Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Émir du Qatar veut faire le ménage à Paris !

Publié le 21 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Alors que la saison du PSG va se terminer ce samedi soir avec la réception de Metz, l’Émir du Qatar prévoirait de débarquer à Paris pour mener des réunions la semaine prochaine.

En marge du prochain mercato des transferts, il pourrait y avoir de sérieux changements au PSG. Outre le feuilleton Kylian Mbappé qui en cas d’un départ de l’attaquant du PSG nécessiterait une refonte de l’effectif parisien, le staff technique de Mauricio Pochettino ou encore le poste de directeur sportif de Leonardo seraient susceptibles d’être chamboulés. Que ce soit Pochettino ou Leonardo, les deux hommes pourraient voir la porte se présenter à eux.

Des changements opérés par l’Émir dès la semaine prochaine ?

Et ces questions laissées sans réponses depuis un bon moment ne devraient plus le rester bien longtemps. D’après le journaliste Fabrice Hawkins, de sérieux changements seraient escomptés en coulisses et pourraient être mis en place par l’Émir du Qatar en personne qui devrait débarquer à Paris dans les prochaines heures. Dès lundi, des réunions devraient avoir lieu au niveau des changements à opérer au sein même de l’organigramme du PSG et dans le staff technique puisque Zinedine Zidane serait bel et bien la priorité de l’Émir.