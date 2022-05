Mercato - PSG : Florentino Pérez a lâché une énorme bombe sur la décision de Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Alors que Kylian Mbappé était encore annoncé très proche du Real Madrid récemment, le Français pourrait finalement ne pas rejoindre les Merengue. Florentino Pérez aurait d'ailleurs lâché une terrible confidence aux joueurs de Carlo Ancelotti.

Après des mois de flou autour de l’avenir de Kylian Mbappé, l’international français va finalement communiquer sa décision dans les prochaines heures. Alors que le cœur de l’attaquant balance entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, celui-ci a désormais un accord avec les deux clubs, et le monde du football n’attend plus que la sortie publique du prodige. Toutefois, malgré le rêve de Mbappé de revêtir un jour le maillot merengue , le PSG aurait désormais une longueur d’avance, et Florentino Pérez semble l’avoir compris.

Florentino Pérez semble désormais avoir perdu tout espoir de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été. En effet, selon les informations du journaliste Guillem Balague, le président de la Casa Blanca se serait rendu dans le vestiaire madrilène après le match face au Bétis (0-0) ce vendredi soir afin d’annoncer à ses joueurs que l’international français ne fera pas partie de l’effectif la saison prochaine. Le PSG serait donc sur le point de remporter la bataille pour Kylian Mbappé.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT comingLet's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything