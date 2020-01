Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Camavinga !

Publié le 5 janvier 2020 à 14h45 par H.G.

Alors qu’Eduardo Camavinga est l’objet de nombreuses convoitises, le président du Stade Rennais, Olivier Letang, a confié qu’il n’était pas opposé à l’idée de voir sa pépite rejoindre une autre écurie en Ligue 1.

Eduardo Camavinga est sans aucun doute la grande révélation de la première moitié de saison en Ligue 1. A seulement 17 ans, le milieu du Stade Rennais a été l’auteur de prestations solides, démontrant ses qualités dans la relance et dans le placement, en plus de ses habilités techniques. Tout récemment appelé en Equipe de France Espoir, Eduardo Camavinga est déjà annoncé dans le viseur des plus grandes écuries européennes, parmi lesquelles figurent le Real Madrid, le FC Barcelone, mais aussi le PSG. Et le club de la capitale a pu recevoir une bonne nouvelle ce dimanche dans ce dossier où la concurrence promet d’être rude.

« Vendre Camavinga à un club de Ligue 1 ? Oui »