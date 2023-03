Mercato - PSG : Et si le PSG avait déjà tranché pour Messi…

Alexandre Higounet

Alors qu’il est souvent affirmé que derrière le coup de frein de Lionel Messi quant à une prolongation de contrat à Paris se cache une envie de départ en fin de saison, l’hypothèse inverse, celle que ce soit le PSG qui au final pousse la star argentine vers la sortie, n’apparaît pas totalement impossible. Explication.

Depuis plusieurs semaines, l’hypothèse d’un départ de Lionel Messi libre en fin de saison est évoquée avec insistance. Selon les éléments annoncés, le clan Messi aurait ainsi fait machine arrière courant janvier alors que les deux parties étaient d’accord sur le principe d’une prolongation. Mais une autre hypothèse apparait aujourd’hui plausible : que ce soit le PSG qui soit en fait à l’origine du coup de frein.

Messi est-il réellement désireux de quitter le PSG ?

Deux éléments viennent à l’appuis de cette hypothèse. D’une part, Lionel Messi se sent très bien au PSG et il aurait décidé de poursuivre un an au haut niveau. Les journalistes Florent Tochut et Guillem Balague, ce dernier très proche du clan Messi, l’ont récemment confirmé. Florent Torchut : « Pour parler régulièrement avec son entourage, il est plus heureux que jamais au PSG et dans sa vie à Paris. Avec sa famille, il a trouvé son équilibre et sa petite routine. C’était quelque chose de fondamental après une adaptation très difficile. Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG. » Guillem Balague : « Bien sûr, son contrat se termine à la fin de la saison. Qu'est-ce que cela signifie ? Et bien, Newell's Old Boys, il n'ira pas à Newell's cet été. L'Inter Miami pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour le convaincre mais c'est à lui de décider. (…) Rien n'a encore été décidé. Il veut rester au plus haut niveau pour continuer à gagner des titres ».

Si Paris bouge sur Osimhen…

D’autre part, selon plusieurs informations en provenance d’Italie, le PSG a pris contact récemment avec l’entourage de Victor Osimhen, que Naples pourrait vendre à un an de la fin de son contrat, moyennant un transfert autour de 100 millions d’euros. Or si le PSG avance sur un dossier aussi important qu'Osimhen, c’est qu’il va se séparer d’une de ses stars. Il ne s’agit pas de Kylian Mbappe, qui au contraire espère un pivot comme Osimhen, ni de Neymar, dont le club de la capitale sait qu’il est aujourd’hui invendable. Dans ces conditions, l’hypothèse que le PSG soit décidé à ne pas retenir Messi en fin de saison n’est pas négligeable.