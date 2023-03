L’OM est mis sous pression, «on ne peut pas tout révolutionner»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

2ème de Ligue 1, l’OM a tout de même certaines choses à revoir dans son effectif, notamment le nombre de joueurs formés au club. Marseille travaille pour améliorer sa formation mais cela prend du temps. Le club olympien mise pour le moment sur la post-formation.

Depuis le départ de Boubacar Kamara l’été dernier, l’OM ne compte plus un joueur formé au club dans son effectif, hormis Simon Ngapandouentbu, le troisième gardien. Un bilan médiocre pour Marseille, surtout lorsque l’on fait la comparaison avec le PSG et l’OL. Malgré tout, depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, l’OM veut changer les choses.

L’OM a besoin de temps

« Il y a une vraie volonté de changement. On veut le meilleur. Mais on ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain », confie t-on en interne pour le journal La Provence . Cela prend du temps et l’OM n’en a pas toujours.

«Encore plus à l’OM où la pression est énorme»