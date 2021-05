Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entraîner le PSG ? La réponse de Christophe Galtier !

Publié le 26 mai 2021 à 16h15 par T.M.

Christophe Galtier l’a annoncé, il va quitter le LOSC cet été. Pour aller où ? A ses yeux, arriver sur le banc du PSG n’est clairement pas d’actualité.

Après avoir réussi l’exploit de mener le LOSC au titre de champion de France, Christophe Galtier a décidé d’entamer un nouveau chapitre. En effet, bien qu’il ait encore un an de contrat, l’entraîneur français va faire ses valises. Une décision annoncée ce mardi soir par Galtier, qui a expliqué par la même occasion avoir trois clubs en tête pour la suite de sa carrière : l’OL, l’OGC Nice et Naples.

« Paris préfère avoir un entraîneur étranger… »