Mercato - PSG : Échec confirmé pour ce crack !

Auteur d’une très bonne saison en Ligue 1 avec le Stade Rennais, Désiré Doué est courtisé par de nombreuses écuries étrangères, et le PSG a également été annoncé sur les traces du jeune phénomène. Mais conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, ce n’est pas le club de la capitale qui devrait rafler la mise pour Doué.

Désormais considéré comme l’une des grandes valeurs montantes du football français, Désiré Doué (19 ans) s’est révélé ces derniers mois en Ligue 1 avec le Stade Rennais (4 buts et 5 passes décisives). Le jeune milieu offensif affole donc logiquement le mercato, mais contrairement aux récentes spéculations, le PSG n’est pas dans le coup pour Doué.

Le PSG n’ira pas sur Doué

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG ne se mêlera pas au dossier cet été, alors que de nombreux cadors étrangers tels que Chelsea, Arsenal, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich se disputent sa signature.

« Rien d’avancé avec le PSG »