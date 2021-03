Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux clubs pour Icardi ?

Publié le 29 mars 2021 à 19h20 par A.B.

Transféré l’été dernier pour 50 millions d’euros, Mauro Icardi est moins efficace et a perdu sa place de titulaire au profit de Moïse Kean. A tel point que Leonardo s’interroge sur l’avenir de l’ancien interiste qui pourrait être la solution de l’achat définitif de Kean.

Acheté définitivement l’été dernier pour une somme de 50 millions d’euros (hors bonus), Mauro Icardi vit une saison étrange. Blessé en début de saison et touché par la Covid-19, l’attaquant argentin a raté beaucoup de matchs. Malgré un regain de forme au moment de l’arrivée de Mauricio Pochettino, l’ancien goleador de l’Inter Milan n’est pas au niveau affiché l’an dernier. Avec seulement 7 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, il est encore loin de ses 20 réalisations de 2019-2020. Ce qui peut inquiéter Paris, c’est sa condition physique. Son hygiène de vie pourrait être l’une des raisons de ses blessures à répétition.

Un salaire gênant ?