Mercato - OM : Barça, Real… Pablo Longoria veut tenter un gros pari à 0€ !

Publié le 29 mars 2021 à 18h30 par B.C.

Depuis plusieurs jours, Fabio Blanco (17 ans) fait énormément parler en Espagne. L’ailier droit de Valence serait dans le viseur de plusieurs cadors européens, et l’Olympique de Marseille aurait rejoint la liste des prétendants.

D’ici la fin de saison, douze joueurs verront leur contrat prendre fin à l’Olympique de Marseille, ce qui va obliger Pablo Longoria à se montrer actif lors du prochain mercato estival. Le nouveau président phocéen aura la lourde responsabilité de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli avec une enveloppe assez réduite en raison des problèmes financiers rencontrés par le club. Pablo Longoria pourrait donc de nouveau miser sur des prêts ou des joueurs libres, ce qui ne l’empêcherait pas d’espérer réaliser de jolis coups. Le réseau de l’ancien head of football est large, notamment en Espagne où il a été directeur sportif du FC Valence en 2018. Ce qui pourrait l’amener à boucler l’arrivée d’un joueur très convoité…

Fabio Blanco : une pépite mais pas encore crack