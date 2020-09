Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des tensions en interne à cause du départ de Thiago Silva ?

Publié le 4 septembre 2020 à 19h15 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel avait clairement ouvert la porte à une prolongation de Thiago Silva, Leonardo en avait décidé autrement. Un dossier qui aurait engendré certaines tensions entre les deux hommes forts du PSG bien que leur relation reste cordiale.

« Je suis très fier qu'il ait été mon capitaine et on va désormais parler avec le club et avec lui pour clarifier la situation, pour continuer. C'est comme ça mais, quelque soit la décision prise, il restera toujours mon joueur. Il est dans mon coeur et mon parcours avec lui aura été incroyable. Envie de les voir rester avec Choupo-Moting ? C'est difficile de répondre maintenant car cela ne dépend pas... Ce n'est pas facile comme ça (…) Maintenant, ce sont des solutions à trouver, des décisions à prendre, et on va faire ça la semaine prochaine » . Voici une partie du témoignage livré par Thomas Tuchel dans la foulée de la défaite du PSG en finale de Ligue des champions le 23 août dernier. L’entraîneur allemand a clairement fait savoir qu’une prolongation de Thiago Silva était la bienvenue. Néanmoins, seulement quelques jours plus tard faute d’avoir pu se mettre d’accord pour une prolongation de contrat avec le PSG, le Brésilien s’engageait pour une saison avec Chelsea. Et la gestion de ce dossier de la part de Leonardo n’aurait pas vraiment plu à Thomas Tuchel.

Le dossier Thiago Silva est mal passé