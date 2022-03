Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une piste XXL en moins pour l’après Mbappé ?

Publié le 1 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 1 mars 2022 à 12h36

Alors qu’il fait partie des options à l’étude au sein du PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Robert Lewandowski pourrait effectivement quitter le Bayern Munich. Mais l’Espagne semble être un point de chute plus probable pour le buteur polonais…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin. L’attaquant français arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid qui envisage de le recruter depuis plusieurs années. Malgré les récentes tentatives du Qatar pour tenter de prolonger Mbappé avec un contrat court de deux ans, la tendance semble déjà claire sur l’issue de ce feuilleton qui pourrait bien tourner en faveur du club merengue . Et le PSG doit donc plus que jamais se pencher sur la probable succession à venir de Kylian Mbappé dans le secteur offensif.

Lewandowski ciblé par le PSG, mais…

À ce titre, plusieurs profils XXL ont été évoqués ces derniers mois pour le PSG, à commencer par le profil de Robert Lewandowski (33 ans). Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, le buteur polonais du Bayern Munich fait partie, comme Erling Haaland (Borussia Dortmund), des pistes prioritaires du Qatar pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Lewandowski fait actuellement l’objet de nombreuses spéculations et son départ du Bayern l’été prochain semble parfaitement plausible. Mais le PSG est loin d’être seul dans ce dossier.

Direction l’Espagne ?

Ces derniers jours, il a été annoncé dans la presse espagnole que Robert Lewandowski envisagerait surtout de rejoindre l’Espagne, avec un vif intérêt du Real Madrid à son égard. Mais ce n’est pas tout : au micro de l’émission El Chiringuito, le journaliste Paco Garcia Caridad a annoncé lundi soir que l’Atlético de Madrid pourrait également être un point de chute tout à fait crédible pour Lewandowski l’été prochain, même si les négociations n’ont pas encore été amorcées entre les deux parties. Le PSG est donc prévenu, il pourrait être contraint de tirer un trait sur la piste Lewandowski pour son prochain mercato.