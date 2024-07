Mercato - PSG : Décision cruciale pour Xavi Simons !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le cas de Xavi Simons continue d’évoluer, le prodige néerlandais ayant décidé de ne pas revenir au PSG, se rapproche du Bayern Munich et du RB Leipzig. Si au cours des dernières semaines, le club bavarois semblait tenir la corde, le milieu offensif de 21 ans aurait décidé de rester à Leipzig. Explications.

Assez discret pour le moment au niveau de son mercato, le PSG a accéléré au niveau de plusieurs dossiers comme ceux de João Neves (Benfica), ou encore de Désiré Doué (Rennes). Mais les dirigeants parisiens vont également devoir se concentrer sur les départs de certains éléments comme Manuel Ugarte et surtout Xavi Simons.

Xavi Simons va quitter le PSG cet été

Appartenant toujours au PSG, l’international Néerlandais est plus que jamais sur le départ. Un transfert définitif est exclu pour cet été, étant donné que le PSV Eindhoven conserve un important pourcentage à la revente du joueur. En revanche, Xavi Simons pourrait quitter Paris par le biais d’un prêt avec obligation d’achat, et à ce jour, deux candidats principaux ressortent pour le milieu offensif, à savoir le Bayern Munich et le RB Leipzig.

Direction Leipzig pour le Néerlandais

Désireux de renforcer son effectif par le biais de jeunes joueurs prometteurs, le club bavarois serait même disposé à proposer 90M€ au PSG selon l’Equipe. Mais à en croire les dernières indiscrétions de SportBILD, le RB Leipzig tiendrait désormais la corde pour récupérer Xavi Simons, déjà prêté au sein du club basé en Saxe la saison dernière. Selon le média allemand, le Néerlandais a déjà averti les dirigeants de Leipzig qu’en cas d’accord de ces derniers avec le PSG, il serait enclin à rester. Ce n’est pas tout, BILD souligne que l’ancien prodige de la Masia reste toujours très proche de ses coéquipiers lipsiens comme Benjamin Sesko, Loïs Openda, Benjamin Henrichs, ou encore Amadou Haidara. Affaire à suivre de près...