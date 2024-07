Xavi Simons - PSG : Son prochain club enfin révélé ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a reçu une mauvaise nouvelle de la bouche de Xavi Simons. Le milieu offensif néerlandais de 21 ans a fait savoir à sa direction qu’il préférait s’en aller que de rester au PSG cet été. De quoi remplir le RB Leipzig de bonheur, le club allemand ayant ouvertement fait part de son souhait de poursuivre sa collaboration avec Xavi Simons.

Entre Xavi Simons (21 ans) et le PSG, l’histoire ne devrait toujours pas commencer dans le groupe professionnel. Parti au PSV Eindhoven en 2022 plutôt que de prolonger son contrat, le milieu de terrain offensif néerlandais a été rapatrié par la direction du Paris Saint-Germain une année plus tard puis renvoyé en prêt au RB Leipzig.

Marco Rose : «Nous espérons qu’il reviendra»

Le prêt de Xavi Simons est arrivé à son terme en fin de saison dernière. Mais cela ne veut pas dire que le RB Leipzig a fait une croix sur la possibilité de compter le Néerlandais en ses rangs pour la saison 2024/2025. Et ce n’est pas l’entraîneur Marco Rose qui dira le contraire.« Nous espérons qu’il reviendra […] Bien qu’il ne nous appartienne pas, en ce qui me concerne, Xavi est un joueur du RB Leipzig ». le10sport.com vous dévoilait le 17 juillet dernier que l’international néerlandais avait communiqué sa volonté de partir aux dirigeants du PSG.

Leipzig se prépare à un nouveau prêt de Xavi Simons

Une annonce qui va faire chavirer les coeurs des décideurs du RB Leipzig. À commencer par celui du directeur général Oliver Mintzlaff. Le journaliste Fabrizio Romano a confié ce mardi que le dirigeant allemand pousserait en coulisses afin de parvenir à rapatrier Xavi Simons au sein du pensionnaire de Bundesliga.

Le PSG refuse une vente de Xavi Simons, Leipzig à la fête ?

Et il se pourrait bien que le voeu d’Oliver Mintzlaff soit exaucé. Et pour cause, le PSG refuserait catégoriquement de définitivement se séparer de Xavi Simons en étant pour autant ouvert à un nouveau prêt. Le RB Leipzig espérerait parvenir à trouver un nouvel accord avec le PSG pour un nouveau prêt. Alors qu’en parallèle, le Bayern Munich travaillerait actuellement pour un transfert sec de Simons. Leipzig futur vainqueur de la guerre avec le Bayern pour la pépite du PSG ? Réponse dans les prochains jours.