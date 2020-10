Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danilo Pereira est déjà attendu au tournant…

Publié le 24 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Pour sa première avec le PSG, Danilo Pereira n’a pas forcément convaincu contre Manchester United. Alors que le Portugais était très attendu, beaucoup restent déjà sur leur faim…

Cela faisait plusieurs mois désormais que le PSG attendait une vraie sentinelle capable de faire oublier Thiago Motta. Cela pourrait être chose faite avec Danilo Pereira. Prêté avec option d’achat par le FC Porto, le Portugais a tout de la bonne affaire pour le club de la capitale. Mais désormais, il va falloir le montrer sur le terrain. Et pour le moment, ce n’est pas le cas. Aligné pour la première fois lors de la rencontre face à Manchester United, Danilo Pereira n’a pas forcément convaincu. Cela a notamment été le cas pour Alain Giresse qui en attend plus du joueur de Thomas Tuchel.

« C’est inquiétant… »