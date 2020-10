Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce qui devrait laisser des regrets à Longoria !

Publié le 24 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur les premiers pas de Maxime Lopez à Sassuolo, Giovanni Rossi, directeur sportif du club italien, ne tarit pas d'éloges pour le milieu de terrain qui a quitté l'OM en toute fin de mercato.

Formé à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a d'abord suscité de grands espoirs au sein du club phocéen qui voyait en lui le digne représentant de son centre de formation. Toutefois, après des débuts prometteurs durant lesquels il a mis sa qualité de passes en valeur, le milieu de terrain a stagné au point d'être relégué au second plan par André Villas-Boas. Le technicien portugais ne comptait plus sur Maxime Lopez qu'il a utilisé dans un rôle d'ailier droit ou de faux numéro 9 simplement pour dépanner. Par conséquent, à un an de la fin de son contrat, il a quitté son club formateur dans les dernières heures du mercato afin d'être prêté à Sassuolo. Au sein du club italien, il faut déjà l'unanimité comme l'explique Giovanni Rossi.

Lopez impressionne en Italie