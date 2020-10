Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est interpellé par un crack brésilien !

Publié le 24 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Grand espoir du football brésilien, Gabriel Menino, qui évolue à Palmeiras, reconnaît qu'il se verrait bien rejoindre le PSG de Neymar.

Entre le PSG et le Brésil, c'est une longue histoire d'amour. De nombreux auriverde ont brillé sous la tunique parisienne, et le contingent brésilien a d'ailleurs été renforcé durant le mercato estival avec l'arrivée de Rafinha en toute fin de marché. L'ancien joueur du Barça rejoint donc ses compatriotes Neymar et Marquinhos dans le vestiaire du PSG où le directeur sportif, Leonardo, est également originaire du pays aux cinq Coupes du monde. Gabriel Menino, jeune milieu de terrain sous contrat à Palmeiras jusqu'en juin 2024, se verrait bien se joindre à ses compatriotes.

Gabriel Menino se place