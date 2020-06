Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo fracasse le feuilleton Neymar !

Publié le 8 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que la presse catalane en a remis une couche ce lundi sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone, Daniel Riolo a ironisé sur toutes ces spéculations autour de la star du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone rêverait de boucler le retour de Neymar en provenance du PSG, et ce depuis des mois. Parti de Catalogne en 2017 pour rejoindre le Parc des Princes au cœur d’un transfert record (222M€), Neymar fait constamment l’objet de spéculations dans la presse espagnole comme c’est le cas ce lundi puisque Mundo Deportivo annonce que l’attaquant brésilien aurait confié à ses partenaires du PSG qu’il souhaitait retourner au Barça. Des révélations qui font sourire Daniel Riolo…

« Bientôt, il devrait y aller gratuitement »

Via son compte Twitter , le chroniqueur de RMC Sport a pointé du doigt les parutions incessantes sur un possible retour de Neymar à Barcelone : « Neymar aurait dit que ... Barça » épisode 150 saison 30. Au point où on en est pour faire plaisir au Mundo Deportivo, Neymar devrait y aller gratuitement et il devrait payer pour jouer ! », lâche Riolo.