Mercato - PSG : Ces obstacles qui se dressent face au Barça pour Neymar !

Bien que la presse catalane affiche une nouvelle fois son optimisme pour le retour de Neymar au FC Barcelone, plusieurs écueils se dressent face au club catalan qui ne pourra pas simplement s'appuyer sur la volonté de la star brésilienne. Analyse.

Visiblement, cela faisait trop longtemps qu'il n'y avait pas eu de rumeurs autour de Neymar. Mundo Deportivo a ainsi décidé de relancer le feuilleton concernant le Brésilien. Un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG, le numéro 10 de la Seleçao aurait de nouveau l'intention de partir pour rejoindre le FC Barcelone. « Je veux absolument retourner au Barça », aurait ainsi lâché Neymar à ses coéquipiers les plus proches au sein du club de la capitale à en croire le média catalan qui en fait sa Une ce lundi. Il n'en fallait donc pas plus à Mundo Deportivo pour relancer ce feuilleton. Et pourtant, même si la volonté de Neymar est un atout important pour le Barça, de nombreux obstacles rendent très improbable la conclusion d'un tel transfert.

Économiquement, Neymar semble hors d'atteinte pour le Barça

Il y a un an, le FC Barcelone n'avait pas réussi à trouver la bonne formule pour convaincre le PSG de lâcher sa star. Et alors que la crise sanitaire a encore un peu plus fragilisé les finances du club catalan, comment imaginer que les Catalans puissent réussir à boucler un tel dossier ? Les négociations concernant Lautaro Martinez sont d'ailleurs révélatrices. L'attaquant argentin, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 111M€, est la grande priorité du Barça qui n'arrive pourtant pas à financer ce transfert et se retrouve dans l'obligation de tenter d'inclure des joueurs dans la transaction pour convaincre l'Inter Milan. Par conséquent, difficile d'imaginer le club blaugrana , en grande difficulté pour s'offrir sa priorité, réussir à convaincre le PSG de lâcher Neymar. Le Barça pourrait bien envisager le recours de l'article 17 du règlement des transferts de la FIFA, qui stipule que les joueurs peuvent quitter leur contrat « sans motif » à la fin de la période de protection de trois ans s'ils ont plus de 28 ans. Mais Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, a rapidement refroidi les Catalans expliquant récemment que « le prix de départ de Neymar est de 164M€. C'est un prix qui n'existait pas il y a un an. Mais nous aurons très peu d'opérations supérieures à 50M€. »

