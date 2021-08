Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prend son avenir en main !

Publié le 24 août 2021 à 19h45 par A.C.

Cristiano Ronaldo, qui souhaiterait quitter la Juventus cet été, aurait décidé de personnellement s’impliquer dans son départ.

Cette fin du mercato estival pourrait nous réserver d’énormes surprises ! A quelques mois de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter la Juventus et en dépit des différentes sorties de ses dirigeants, un départ serait plus que possible. A Turin on ne s’y opposerait d’ailleurs pas à en croire les médias italiens, puisque son salaire de 86M€ brut est devenu un véritable poids pour les caisses bianconere et Massimiliano Allegri ne semble pas vraiment être l’un de ses grands fans. Le Paris Saint-Germain semble être une piste viable, mais ces derniers jours c’est plutôt Manchester City qui aurait pris la main, avec Pep Guardiola qui chercher toujours un numéro 9 pour son équipe.

Cristiano Ronaldo s’est renseigné sur City