Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Eduardo Camavinga !

Publié le 24 août 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Eduardo Camavinga, le club de la capitale et les représentants du joueur discuteraient d’une possible opération pour sa venue à Paris.

Un dernier coup de la part du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts en cette fin de mercato ne semble pas être à exclure. En effet, annoncé de longue date sur les traces de Paul Pogba afin de renforcer une fois de plus son entrejeu, le club de la capitale jetterait maintenant son dévolu sur Eduardo Camavinga. À un an de la fin de son contrat au Stade Rennais, le joueur de 18 ans serait susceptible de s’en aller moyennant une indemnité de transfert comprise entre 30 et 35 M€. Et visiblement, le PSG aurait déjà commencé à s’activer.

L’optimisme est de mise dans le dossier Eduardo Camavinga