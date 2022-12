Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a plombé le transfert d'un énorme crack

Pierrick Levallet

Dans le viseur des plus grands clubs européens, dont le PSG, Endrick avait l'embarras du choix pour son avenir. Finalement, l'attaquant de 16 ans a choisi de snober Luis Campos pour s'engager avec le Real Madrid, qu'il rejoindra en 2024. Et la pépite de Palmeiras a tenu à expliquer les raisons de son choix.

Il n’a que 16 ans, et il est déjà l’objet des convoitises des plus grands clubs européens. Endrick était ciblé par de nombreux clubs. Le PSG souhaitait notamment mettre la main sur lui. Luis Campos voyait d’un bon œil l’arrivée du jeune attaquant de Palmeiras pour préparer l’avenir du club de la capitale. Mais finalement, le Brésilien a opté pour une autre destination.

Endrick a choisi le Real Madrid

En effet, Endrick a choisi le Real Madrid. La pépite de Palmeiras rejoindra le club madrilène en 2024, lorsqu’il aura 18 ans. En attendant, celui qui est surnommé le « nouveau Neymar » au Brésil va continuer de faire ses gammes dans son club formateur. Néanmoins, il a tenu à s’expliquer sur les raisons de son choix.

«Je pense que c'est le bon choix»