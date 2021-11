Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Mbappé... à cause de Messi ?

Publié le 15 novembre 2021 à 12h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Lionel Messi pour 0€. Et alors que l'arrivée de La Pulga influerait négativement sur l'avenir de Kylian Mbappé, la direction parisienne s'en mordrait déjà les doigts.

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin 2021, Lionel Messi a tenté de trouver une solution avec Joan Laporta pendant de longues semaines. Toutefois, les deux hommes n'ont pas réussi à boucler un renouvellement de contrat. Alerté par la situation de Lionel Messi, le PSG a sauté sur l'occasion pour réaliser un fantastique coup à 0€. Toutefois, le club français pourrait déjà regretter d'avoir misé sur la star argentine. Selon El Espanol , la direction du PSG serait mécontente du rendement de Lionel Messi depuis son arrivée. Et le départ de son numéro 30 en sélection, alors qu'il n'était pas totalement remis de sa blessure, n'aurait fait que renforcer son agacement. D'autant que la signature de Leo Messi pourrait avoir de terribles répercussions sur l'avenir de Kylian Mbappé.

Le PSG regrette la mauvaise influence de Messi sur le futur de Mbappé