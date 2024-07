Mercato - PSG : Coup de tonnerre lâché par la presse allemande !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui est en quête de sang neuf au milieu de terrain, Joshua Kimmich a pris une grande décision pour. son avenir. Selon les dernières révélations de la presse allemande, le joueur du Bayern Munich ne serait pas vraiment emballé à l'idée de rallier le PSG cet été, et ce dossier semble donc très mal embarqué.

À quoi faut-il s’attendre pour la suite du mercato estival au PSG, qui a déjà enrôlé le gardien russe Matvey Safonov pour 20M€ ? Comme le10sport.com vous l’a annoncé, la nouvelle priorité du moment se nomme João Neves (19 ans, Benfica Lisbonne) pour qui Luis Campos négocie activement. Et le jeune milieu de terrain portugais pourrait bien être la prochaine recrue du PSG. Mais qu’en est-il de l’option Joshua Kimmich ?

Mercato : Un joueur va tout faire pour recaler le PSG ! https://t.co/ewDPg5zbBd pic.twitter.com/dJrVwzeRgO — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Kimmich ne veut pas du PSG

Le quotidien allemand Sport Bild fait de grandes révélations ce mercredi sur les coulisses du dossier Kimmich et confirme notamment le vif intérêt du PSG pour l’international allemand, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich. Toutefois, selon Bild, le milieu de terrain de 29 ans serait très réticent à l’idée de débarquer à Paris avec sa femme et leurs quatre enfants. La piste Joshua Kimmich prend donc du plomb dans l’aile au PSG malgré l’avenir très incertain du joueur au Bayern.

Kompany n’exclut rien pour Kimmich

Présenté en conférence de presse en ce début de semaine, le nouvel entraîneur bavarois Vincent Kompany n’avait pas exclu la possibilité d’une vente cet été pour Joshua Kimmich : « Vendre des joueurs n’est pas mon travail. Je suis ici pour l’équipe. Chaque joueur de l’équipe a beaucoup de talent. Ce sont des joueurs (Kimmich, Goretzka, Gnabry) qui ont réussi dans le passé. Maintenant qu’il s’agit de l’avenir, je ne veux pas parler de chaque joueur individuellement. Ce n’est pas mon intention. Je comprends la question (sur Kimmich), vraiment. Mais nous pourrions citer tous les noms. Harry Kane, Musiala, ce que je pense de Goretzka. Nous pourrions continuer ainsi toute la soirée. Mais ce n’est pas mon intention », avait simplement indiqué Kompany. Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir de Kimmich s’il décide de recaler le PSG cet été.