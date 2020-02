Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Pep Guardiola !

Publié le 17 février 2020 à 20h15 par A.C.

Annoncé sur le départ après la suspension infligée par l’UEFA à Manchester City, Pep Guardiola pourrait prendre une décision très surprenante.

On ne parle plus que de ça. Depuis que l’UEFA a annoncé la suspension de Manchester City de toute compétition européen pour une durée de deux ans, l’avenir de plusieurs cadres du club est remis en doute. C’est notamment le cas de Pep Guardiola, sous contrat jusqu’en juin 2021 et qui selon nos informations intéresse le Paris Saint-Germain. À l’étranger, plusieurs médias ont également annoncé un intérêt prononcé de la Juventus et du FC Barcelone.

Guardiola pourrait prolonger avec City !