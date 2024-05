Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 58M€ ?

Hugo Chirossel

Après avoir échoué plusieurs fois, le PSG pourrait revenir à la charge afin de s’attacher les services de Bernardo Silva lors du prochain mercato estival. En ce sens, l’international portugais, à qui il reste deux ans de contrat, a une clause libératoire estimée à 58M€. Cependant, elle serait active seulement à partir de 2025.

Et si 2024 était la bonne année pour le PSG dans le dossier Bernardo Silva ? Cela fait un moment que l’international portugais (88 sélections) est dans le viseur du club de la capitale. Comme indiqué par Le 10 Sport , Paris a essuyé le refus de Manchester City par deux fois, en 2022 et en 2023.

Bernardo Silva a une clause libératoire de 58M€

L’été dernier, Bernardo Silva a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec le champion d’Angleterre. Mais selon nos informations, l’entourage du milieu de terrain âgé de 29 ans a demandé à Manchester City d’inclure une clause libératoire de 58M€, active à partir du 1er juillet prochain.

Une clause active à partir de 2025 ?