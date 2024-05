Problème au PSG, il veut bloquer son transfert ?

Hugo Chirossel

Le mercato estival du PSG sera marqué par le départ de Kylian Mbappé, qui partira à la fin de son contrat, mais d’autres joueurs risquent de quitter le club de la capitale. Ce qui pourrait notamment être le cas de Carlos Soler, dont les dirigeants parisiens aimeraient se séparer. Cependant, l’international espagnol n’est pas pressé de partir.

Dans le sillage de Kylian Mbappé, plusieurs joueurs vont mettre un terme à leur aventure au PSG cet été. En ce sens, Keylor Navas et Layvin Kurzawa, libres à la fin de la saison, ont déjà annoncé qu’ils partiraient, mais cela pourrait également être le cas de joueurs toujours sous contrat avec le club de la capitale.

Le PSG ne veut plus de Soler

Une situation qui concerne Milan Skriniar, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz ou bien Carlos Soler. Ce dernier est en difficulté depuis son arrivée au PSG en provenance de Valence en 2022. Comme indiqué par Foot Mercato , les dirigeants parisiens espèrent réussir à s’en séparer lors du mercato estival.

Soler pas pressé de quitter le PSG