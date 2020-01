Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte prêt à relancer l'avenir de Kurzawa ?

Publié le 6 janvier 2020 à 7h15 par A.C.

Antonio Conte pourrait bien pousser pour avoir Layvin Kurzawa à l'Inter dès ce mercato hivernal.

Décidément, entre les arrivées et les départs, le Paris Saint-Germain est étroitement lié à la Serie A. Tandis que Leonardo essaye de faire ses emplettes à la Juventus, du côté de l'Inter on garderait un œil sur un joueur du PSG. Il s'agit de Layvin Kurzawa, dont le contrat se termine en juin prochain et qui ne semble pas proche de prolonger. Cette piste semblait toutefois avoir été mise de côté par Antonio Conte, qui favorisait celle menant à Marcos Alonso de Chelsea.

L'Inter prêt à revenir à la charge pour Kurzawa