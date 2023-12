Mercato - PSG : Comme un air de déjà vu au Real Madrid avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Passé par le Real Madrid entre 1997 et 2005, Fernando Morientes en a vu circuler des joueurs à Madrid et était au coeur des rumeurs de transfert au sein du vestiaire. En prenant l’exemple Christian Karembeu, Morientes a évoqué le feuilleton Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG le 30 juin prochain. Et comme le10sport.com vous l’a dévoilé le 2 octobre dernier, il ne faut pas s’attendre à ce qu’une décision soit prise prochainement dans le feuilleton Kylian Mbappé. Bien au contraire. De quoi donner de la matière à la presse étrangère qui s’emballe dernièrement sur son arrivée à Manchester United, à Liverpool et bien évidemment, au Real Madrid.

«S'il n'y a pas un joueur que vous devez déloger, il y a toujours des noms»

Ancien joueur du Real Madrid, Fernando Morientes a lancé un avertissement à Joselu qui, malgré ses performances, ne va pas manquer aux incessantes rumeurs sur son éventuel successeur en la personne de Kylian Mbappé. « Au Real Madrid, on vit toujours sous l'épée de Damoclès. Car s'il n'y a pas un joueur que vous devez déloger, il y a toujours des noms qui viennent prendre votre place... Et bien sûr, le joueur a des doutes. Mais c'est ça, être dans les grandes équipes, l'exigence de devoir donner le maximum et, si on n'est pas capable, d'abandonner le navire. C'est une pression difficile. Je me souviens qu'à mon époque, la psychologie n'existait pas, ou si elle existait, nous ne l'utilisions pas comme nous le faisons aujourd'hui. Et dans le football professionnel, on oublie parfois la personne, on ne peut pas toujours être au maximum de ses capacités mentales et émotionnelles. ».

«Karembeu ? Nous en avions assez de tant de spéculations»