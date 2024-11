Mercato - PSG : Chassé de Paris, il veut sa revanche !

Thomas Bourseau

Carlos Soler n'a pas laissé un souvenir impérisable dans la mémoire des supporters du PSG durant ses deux saisons passées dans le club de la capitale. Parti en prêt sans option d'achat à West Ham à la toute fin du dernier mercato, le milieu de terrain espagnol de 27 ans est en quête du temps de jeu qu'il na pas eu au Paris Saint-Germain.

Formé au Valence CF, seul club qu'il avait connu depuis son début chez les professionnels, Carlos Soler avait sauté le pas avec son prmeier transfert en dehors de son club formateur et de ses frontières espagnoles en signant au PSG au cours du mercato estival 2022. Que ce soit avec Christophe Galtier ou Luis Enrique, les deux coachs du Paris Saint-Germain pendant sa présence dans l'équipe première, Soler n'a jamais fait l'unanimité.

«C'est pourquoi je voulais venir ici et profiter de ce championnat » »

En quête de temps de jeu et de par son attirance pour la Premier League remontant à sa tendre enfance, Carlos Soler a temporairement claqué la porte du Paris Saint-Germain à la dernière intersaison afin de s'engager à West Ham par l'intermédiaire d'un prêt d'un exercice sans option d'achat.

« J'ai regardé beaucoup de matches avec mon père et mon frère. J'ai aimé la Premier League et je pense qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'à l'époque car il y a maintenant beaucoup de bons joueurs, des joueurs qui peuvent faire la différence et c'est pourquoi je voulais venir ici et profiter de ce championnat ».

«Retrouver les minutes que je n'ai pas eu à Paris»

En perdition sportive depuis sa signature au PSG, Carlos Soler qui était doté du statut d'international au moment de son transfert à Paris, avait besoin de se « retrouver » et trouve son compte à West Ham pour le moment.

« Mais je suis venu ici pour retrouver les minutes que je n'ai pas eu à Paris. Avec de la confiance, en étant aligné pendant trois ou quatre matches consécutifs, je m'améliorerai et je produirai de bonnes performances, régulières. Je voulais me retrouver ».