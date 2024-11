Sujet sensible au PSG, Luis Enrique prend un coup de pression !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a accueilli parmi ses nouvelles recrues le gardien russe Matvey Safonov. Ce dernier n'a pas caché ses ambitions : il veut devenir le numéro 1. Mais au vu du statut de Gianluigi Donnarumma, il a dû prendre son mal en patience. Il a eu plusieurs occasions de briller sur le terrain en début de saison et Luis Enrique est un peu en train de changer ses plans. Pourtant, l'entraîneur espagnol est pointé du doigt.

Gardien numéro 1 du PSG depuis des années, Gianluigi Donnarumma ne s'attendait pas à recevoir une forte concurrence de la part de Matvey Safonov, qui n'a pas de grandes références. Le Russe a été préféré à l'Italien à plusieurs reprises dernièrement, notamment lors du match face au Bayern Munich en Ligue des champions mardi. Jean-Michel Moutier, ancien gardien du club de la capitale, avertit Luis Enrique ses choix.

« C'est le baromètre de l'équipe »

Les quelques irrégularités de Gianluigi Donnarumma lors des grands rendez-vous semblent lui coûter cher. Luis Enrique a décidé de se passer de lui pour affronter le Bayern Munich mardi, une nouvelle décision qui va dans le sens de Matvey Safonov. Au-delà de la perte de confiance de l'Italien, c'est aussi une situation pas très claire au sein de l'effectif du PSG qui est en train d'évoluer. « Or, les gardiens, c'est la confiance. J'ai toujours dit qu'il faut un n°1 et un n°2, sinon tu fais deux mauvais gardiens. Mais gardien est vraiment un poste à part. C'est le baromètre de l'équipe, il peut rassurer ses partenaires ou les mettre en panique complète s'il est fébrile et dans le doute » rappelle Jean-Michel Moutier dans des propos rapportés par L'Equipe.

Luis Enrique doit choisir

Si Gianluigi Donnarumma reste le gardien numéro 1 du PSG, le mental de l'Italien a dû prendre un coup dernièrement avec les titularisations de Matvey Safonov. Luis Enrique va devoir mettre les choses au clair rapidement. « Pour moi, tu dois faire un choix en début de saison et t'y tenir, à moins que le titulaire passe complètement au travers. D'autant qu'au regard du match, au-delà de l'erreur de Safonov, je ne vois pas la différence avec ce que Donnarumma aurait fait. Ce n'est pas Dassaev » poursuit Moutier, qui a porté les couleurs du PSG dans les années 1980.