Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Paqueta !

Publié le 23 janvier 2020 à 13h15 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo pourrait s’attaquer à Lucas Paqueta. Stefano Pioli, le technicien du Milan AC, s‘est prononcé sur la situation du Brésilien.

Stefano Pioli a fait passer un message clair à Lucas Paqueta. Malgré les arrivées d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera à l’été 2019, Leonardo voudrait toujours recruter au milieu de terrain. Dans cette optique, le directeur sportif pourrait se jeter sur l’un de ses anciens protégés du côté du Milan AC : Lucas Paqueta. Présent en conférence de presse ce jeudi, Stefano Pioli, le coach des Rossoneri , a lâché ses vérités sur la situation du Brésilien.

«Lucas Paqueta doit devenir plus décisif»