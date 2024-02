Mercato - PSG : Cet énorme ultimatum lancé à Mbappé

Amadou Diawara

Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin. Alerté par la situation de la star de 25 ans, le Real Madrid est prêt à le recruter lors de ce mercato estival. Toutefois, le club merengue a lancé un gros ultimatum à Kylian Mbappé, après avoir été recalé il y a deux ans.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait claquer la porte du Parc des Princes cet été, et ce, pour rejoindre un nouveau club librement et gratuitement.

Le PSG a bouclé un transfert «exceptionnel» https://t.co/hAydSzMaup pic.twitter.com/ESUMc5iwpJ — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Mbappé a recalé le Real Madrid à l'été 2022

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid a dégainé une offre pour boucler la signature de Kylian Mbappé cet été. Et il ne devrait pas repasser à l'offensive si l'attaquant du PSG refuse cette proposition.

Le Real ne dégainera pas de 2ème offre pour Mbappé