Mercato - PSG : Mbappé s'en va, c'est le jackpot

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va changer de club librement et gratuitement cet été. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir à la fin de son bail. En cas de transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait recevoir une prime à la signature à hauteur de 120M€.

Lors de l'été 2017, le PSG s'est offert les services de Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour boucler un prêt avec une option d'achat d'environ 180M€. Une option d'achat levée par le PSG. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Et le numéro 7 du PSG a finalement refusé de lever la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025.

Le PSG a bouclé un transfert «exceptionnel» https://t.co/hAydSzMaup pic.twitter.com/ESUMc5iwpJ — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Un contrat de 14M€ attend Mbappé au Real

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a déjà scellé son avenir. En effet, la star de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club librement et gratuitement cet été. Reste à savoir dans quel club évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le transfert de Kylian Mbappé se joue entre trois écuries actuellement : le Real Madrid, qui est en pole position, Manchester United et Liverpool. En effet, ces trois colosses européens sont les seuls à avoir dégainé une offre à l'attaquant du PSG pour le moment. Et en cas de départ vers le Real Madrid, Kylian Mbappé sait déjà qu'il va encaisser un chèque XXL.

Une prime à la signature de 120M€ ?