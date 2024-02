Mercato : Le successeur de Mbappé va snober le PSG ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG scrute déjà le marché à la recherche d'un remplaçant. Le club de la capitale garderait notamment un oeil sur Victor Osimhen après avoir manqué son coup l'été dernier. Toutefois, le buteur de Naples privilégierait une autre destination sur le mercato pour le moment.

Après Lionel Messi et Neymar l’été dernier, c’est Kylian Mbappé qui va quitter le PSG. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine de l’équipe de France ne prolongera pas et il l’a déjà fait savoir aux dirigeants parisiens. Ces derniers prépareraient donc la succession de l’international français et auraient déjà quelques pistes en tête.

Mbappé : L’Arabie Saoudite veut plomber le mercato du PSG https://t.co/3XqpVL045P pic.twitter.com/ycVLVuCinm — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Le PSG relance le dossier Osimhen

En effet, le PSG garde toujours un œil sur Victor Osimhen. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale avait tenté de le recruter l’été dernier, avant de se faire bloquer par Naples dans les négociations. Le buteur nigérian serait encore sur la liste du pensionnaire de la Ligue 1. Mais l’attaquant de 25 ans privilégierait une autre destination pour le moment.

Priorité à la Premier League !