Mercato - PSG : Cet aveu de Mauricio Pochettino sur son arrivée à Paris !

Publié le 17 avril 2021 à 21h10 par H.G.

Alors qu’il est arrivé au Paris Saint-Germain en janvier dernier, Mauricio Pochettino admet que sa tâche au sein du club de la capitale est bien différente que celle qu’il avait chez ses anciennes équipes.

Arrivé cet hiver en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino réalise de premiers mois prometteurs au PSG. En effet, l’entraineur argentin qui a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec une année supplémentaire en option est parvenu à hisser son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions, en sortant successivement le FC Barcelone et le Bayern Munich, tout en étant encore en course pour le titre de champion de France en Ligue 1. Ainsi, pour l’heure, Mauricio Pochettino parvient à être préservé des critiques qui sont très fréquentes avec un club comme le PSG.

« On veut installer nos valeurs et nos idées »