Mercato - PSG : C’est imminent pour Ousmane Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 20h30 par B.C. mis à jour le 31 janvier 2022 à 20h37

Acteur principal de cette fin de mercato, Ousmane Dembélé est annoncé avec insistance vers le PSG et Chelsea. L’avenir de l’international français pourrait se régler dans les prochaines minutes.

Où évoluera Ousmane Dembélé dans les prochains jours ? Libre à l’issue de la saison, l’international français est aujourd’hui poussé vers la sortie par le FC Barcelone, conscient que son joueur ne prolongera plus son contrat. Ainsi, le club culé s’active pour trouver une solution, et ce dossier tient en haleine toute la Catalogne depuis plusieurs heures. Ce dimanche, plusieurs médias ont en effet révélé l’existence de discussions entre le Barça et le PSG, apparaissant comme le grand favori pour accueillir Ousmane Dembélé, qui disposerait déjà d’un accord verbal avec Leonardo selon Foot Mercato . Ainsi, plusieurs options ont été envisagées par les deux clubs, concernant un transfert ou un échange de joueurs, mais à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, aucun accord n’a été trouvé, et Chelsea en profiterait pour prendre la pole dans ce dossier.

Ça bouge entre le Barça et Chelsea pour Dembélé