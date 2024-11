Mercato - PSG : C’est confirmé, Luis Enrique n’en veut plus !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté pour 90M€ à l'été 2023, Randal Kolo Muani peine à convaincre au PSG. L'attaquant français ne livre pas des performances mémorables en club, contrairement avec l'équipe de France. Sa situation est d'autant plus préoccupante que le club pourrait s'en séparer assez vite comme Luis Enrique ne le considère plus dans ses plans.

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani n'a figuré dans le onze de départ qu'à deux reprises et il était absent des deux derniers matches de Ligue 1. L'ancien avant-centre de l'Eintracht Francfort multiplie les déceptions et cela pourrait finir par lui coûter très cher. Luis Enrique n'est pas convaincu et Kolo Muani pourrait bien faire ses valises assez rapidement.

Kolo Muani décevant

Avec seulement deux buts cette saison, Randal Kolo Muani est très loin de convaincre qu'il est absolument indispensable au PSG. Le joueur de 25 ans n'avait pas non plus ébloui les terrains l'année dernière, ce qui fait que selon Le Progrès, il ne fait plus partie des plans de jeu de Luis Enrique, qui prône le jeu de possession.

Un départ à l'horizon

Le journal précise qu'un départ de Randal Kolo Muani pour cet hiver serait largement envisageable. L'avant-centre est lié au PSG jusqu'en 2028 pour le moment et sa valeur actuelle est estimée à 40M€. Le contraste entre sa situation en club et en sélection est saisissant.