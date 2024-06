Mercato - PSG : Ce transfert à 25M€ est déjà programmé

Alexis Brunet

Après avoir connu bien des problèmes avec sa défense centrale, le PSG a décidé de recruter dans ce secteur cet été. Le club de la capitale apprécie tout particulièrement Leny Yoro, mais ce dernier pourrait rejoindre le Real Madrid. Luis Campos a donc activé d’autres pistes, dont l’une menant à Dean Huijsen. L’international espoir espagnol devrait quitter la Juventus cet été, et ce, pour une somme proche de 25M€.

Petit à petit, le PSG avance ses pions sur le mercato. Le club de la capitale a décidé de partir d’en bas, car il a déjà annoncé l’arrivée d’un gardien de but en la personne de Matvey Safonov. Ce dernier s’est engagé avec le champion de France contre un chèque d’environ 20M€ et il est désormais lié avec Paris jusqu’en 2029.

Le PSG veut recruter en défense centrale

Après cela, le PSG pourrait remonter d’un cran et mettre la main sur un défenseur central. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Leny Yoro est la priorité de Luis Campos dans ce secteur. Problème, Paris doit faire face à la concurrence féroce du Real Madrid. D’après plusieurs sources, le Lillois voudrait d’ailleurs rejoindre le géant espagnol, malgré une cour assidue du PSG.

Dean Huijsen devrait quitter la Juventus pour 25M€

Le PSG sait qu’il y a de fortes chances pour que Leny Yoro ne rejoigne pas Paris cet été. Luis Campos a donc dû trouver d’autres joueurs, qui pourraient répondre aux besoins de Luis Enrique. Le conseiller football parisien serait notamment intéressé par Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen, Lutsharel Geertruida du Feyenoord Rotterdam et Dean Huijsen de la Juventus de Turin. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le dernier cité devrait quitter la formation italienne dans les prochains jours. Le transfert de l’international espoir espagnol pourrait atteindre 25M€, plus bonus. Mais le PSG n’est pas le seul sur le dossier et il devra donc trouver les bons arguments pour rafler la mise. La Juventus étant prête à vendre Dean Huijsen au plus offrant.