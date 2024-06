Le PSG a pris une décision pour ce transfert à 30M€

Axel Cornic

Considéré comme l’un des jeunes noueurs à suivre, Dean Huijsen pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Son prêt à l’AS Roma semble lui avoir donné des envies d’ailleurs et si à la Juventus on aimerait le garder, un possible transfert autour des 30M€ pourrait satisfaire tout le monde en ce mercato estival.

A la recherche d’un renfort en défense, le PSG travaille sur la piste menant à Leny Yoro depuis plusieurs mois déjà. Mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que le défenseur du LOSC pourrait finalement filer au Real Madrid, poussant donc les Parisiens à envisager d’autres objectifs.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Huijsen au PSG ?

Ainsi, L’Equipe a annoncé que le PSG se serait renseigné auprès de la Juventus pour Dean Huijsen, défenseur central de 19 ans qui a passé les six derniers mois de la saison en prêt à l’AS Roma. Considéré comme un joueur très prometteur, il ne devrait pas être retenu par les Bianconeri en cas d’offre autour des 30M€.

Pas vraiment une priorité