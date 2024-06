Le PSG veut lâcher 20M€ pour ce crack

Axel Cornic

Avec la grave blessure de Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain va se renforcer en défense et selon nos informations la priorité reste Leny Yoro du LOSC. Mais d’autres pistes auraient été activées, comme celle menant à Dean Huijsen, prodige de 19 ans actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2028.

Le mercato est assez calme au PSG pour le moment, à part l’arrivée de Matvey Safonov au poste de gardien. Ça pourrait toutefois s’emballer dans les prochaines semaines, puisque le secteur défensif semble tout particulièrement inquiéter les dirigeants parisiens, avec notamment le dossier Leny Yoro dont nous vous avons parlé sur le10sport.com.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Il y a un problème en défense

Il faut dire que la saison dernière, Luis Enrique n’a jamais pu compter sur Presnel Kimpembe et Milan Skriniar a été absent des longues semaines. Pour ne rien arranger, Lucas Hernandez s’est gravement blessé au genou et ne devrait revenir qu’en 2025. Ainsi, L’Equipe a annoncé que le PSG aurait d’agir sur le mercato et s’intéresserait notamment à Dean Huijsen de la Juventus.

Le PSG prêt à payer 20M€ pour Huijsen, mais...