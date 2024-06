Mercato : Un crack au PSG, la presse italienne balance

Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et selon nos informations la grande priorité reste Leny Yoro. Le jeune défenseur du LOSC pourrait toutefois filer au Real Madrid et une nouvelle piste aurait été activée tout récemment, avec Dean Huijsen de la Juventus.

L’été s’annonce une nouvelle fois chaud au PSG, avec Luis Campos qui travaillerait déjà sur plusieurs dossiers. C’est le cas en défense, un secteur fragilisé par la grave blessure de Lucas Hernandez et les doutes autour de Presnel Kimpembe, qui sort d’une saison blanche.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Le PSG rêve toujours de Yoro

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG pousse toujours pour Leny Yoro, qui est la grande priorité de Luis Campos et de Luis Enrique en défense centrale. Mais le jeune prodige français pourrait imiter son illustre aîné et partir au Real Madrid à seulement 18 ans, pour peut-être y devenir un pilier de l’équipe sur le long terme.

Huijsen aimerait quitter la Juventus