Mercato - PSG : 20M€, Dembélé... Ce message lourd de sens sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 17 novembre 2020 à 15h45 par Th.B.

Semblant désormais heureux au PSG, Neymar semble avoir été à deux doigts de retrouver le FC Barcelone à l’été 2019. Et tout s’est joué à 20M€ selon l’ancien directeur technique du Barça.

Comme le10sport.com vous l’a assuré en juillet dernier, on vivrait quelque chose d’inédit avec Neymar à Paris. En effet, la star auriverde n’a jamais été aussi heureuse au PSG. De quoi ouvrir la porte à une éventuelle prolongation ? Le 10 novembre dernier, on vous a dévoilé que malgré ce qui se dit dans la presse, le clan Neymar n’a pas encore décidé de prolonger le contrat du joueur courant jusqu’en juin 2022 au PSG. D’ailleurs, aucune proposition formelle que ce soit écrite ou orale n’a été soumise au numéro 10 du Paris Saint-Germain. Elle semble donc bien loin l’époque estivale de 2019 au cours de laquelle Neymar a été tout proche de quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Un dirigeant blaugrana ayant travaillé dans ce dossier a livré les dessous de cette grosse opération.

D’après le Barça, l’opération Neymar s’est jouée pour 20M€