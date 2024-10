Mercato - PSG : Ce buteur annonce ce prix, ce sera 100M€ !

Amadou Diawara

Prêté à Galatasaray jusqu'au 30 juin, Victor Osimhen est supposé faire son retour au Napoli à l'issue de la saison. Après avoir échoué sur ce dossier lors du dernier mercato estival, le PSG pourrait revenir à la charge l'année prochaine. Et comme l'a affirmé Victor Osimhen, il coute plus de 100M€ aujourd'hui.

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de recruter Victor Osimhen. Toutefois, le Napoli s'est montré intransigeant, réclamant environ 130M€ pour la vente du buteur nigérian. Par conséquent, le PSG a décidé de se retirer de la course.

Le PSG va revenir à la charge pour Osimhen ?

Alors que Victor Osimhen était encore au Napoli à la fin du marché européen, Aurelio De Laurentiis l'a prêté à Galatasaray le 4 septembre, et ce, pour une saison. Le 30 juin, le buteur de 25 ans va donc faire son retour chez les Azzurri, et il pourrait repartir dans la foulée dans un autre club. D'ailleurs, le PSG pourrait retenter de boucler sa signature. Victor Osimhen, étant sous contrat avec Naples jusqu'au 30 juin 2026. Et à en croire l'international nigérian, le club de la capitale devra proposer plus de 100M€ pour espérer le recruter.

«Je vaux plus de 100M€»

« Je vaux plus de 100 millions. Il y a peu de joueurs comme moi dans le monde qui ont atteint ce style et ce succès. Tout est lié à mes caractéristiques, à ce que je fais, à ma qualité. Je pense donc que je le mérite. Je suis conscient de la contribution que j'apporte et de ce que je peux faire, même dans ma vie privée. Les gens pensent-ils différemment ? Certains disent 15 millions, d'autres 100-120-150.... Tout le monde a des opinions différentes », a affirmé Victor Osimhen lors d'un entretien accordé aux médias de Galatasaray. Reste à savoir si le PSG sera disposé à débourser une telle somme lors du prochain mercato estival.