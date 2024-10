Il croise joueur du PSG et hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coéquipier de Lee Kang-In à Valence, Mouctar Diakhaby a croisé l'international sud-coréen à Paris ces derniers jours. Et l'ancien défenseur de l'OL n'a pas caché qu'il était impressionné par l'évolution physique du joueur recruté pour 22M€ par le PSG durant l'été 2023. «On se rend vite compte qu’il est plus costaud», commente-t-il.

Durant l'été 2023, le PSG n'a pas hésité à lâcher 22M€ pour recruter Lee Kang-In en provenance de Majorque. Réputé pour ses qualités techniques, l'international sud-coréen a toutefois progressé sur le plan physique. A tel point que Mouctar Diakhaby, qui l'a côtoyé à Valence, s'est dit impressionné par l'évolution de Lee Kang-In.

«Je l’ai croisé ce week-end à Paris et c’est vrai qu’il s’est développé physiquement»

« Je l’ai croisé ce week-end à Paris et c’est vrai qu’il s’est développé physiquement. Quand on le voit jouer et qu’on le connaît, on se rend vite compte qu’il est plus costaud sur ses jambes », assure l'ancien défenseur de l'OL dans les colonnes de L'EQUIPE. Une évolution physique également notée par Francis Coquelin qui a également évolué avec Lee Kang-In à Valence.

«Il s’est bien adapté au niveau physique»

« C’est un poste où il peut libérer les espaces car il a une bonne vision de jeu. Pour sa petite taille (1,73m), il est trapu, puissant sur ses appuis, il a une bonne protection de balle et, surtout, il s’est bien adapté au niveau physique. C’est un joueur assez complet. Il est costaud mais il est très intelligent pour trouver des espaces qui vont lui permettre de se retrouver libre. Une fois qu’il s’est retourné, ses passes peuvent faire très mal », ajoute le milieu de terrain.