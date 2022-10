Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert à 60M€ bientôt bouclé pour Nkunku ?

Publié le 3 octobre 2022 à 20h00

Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un attaquant pour épauler Kylian Mbappé, le PSG a un temps pensé à faire revenir Christopher Nkunku, brillant au RB Leipzig depuis son départ en 2019. Cependant, même s'il semblait tenté, l’international français aurait déjà signé un pré contrat avec Chelsea et passé sa visite médicale. Les Blues devraient dépenser plus de 60M€ pour se l’offrir.

Christophe Galtier et Luis Campos l’ont déjà déclaré chacun de leur côté : ils ne sont pas satisfaits du mercato estival. Le PSG attendait de nombreuses recrues et certains secteurs restent encore légers pour l’entraîneur parisien, notamment en attaque. Plusieurs pistes ont été explorées, dont celle menant à Christopher Nkunku. Brillant depuis son arrivée au RB Leipzig, le joueur formé au PSG n’a jamais dit non à un potentiel retour là où tout a commencé.

Un retour au PSG, Nkunku y pense

« Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. Oui je regarde encore les matchs du PSG. C’est mon club formateur et j’y suis toujours très attaché. Donc dès que j’ai l’opportunité je regarde leur match », confiait récemment l’international français. Cependant, le PSG est très loin de le faire revenir puisque Christopher Nkunku ne cesse de se rapprocher de Chelsea.

Leipzig double swoop - Chelsea still hope to sign Josko Gvardiol after securing Nkunku agreement for next summer. #cfc https://t.co/FloAxpCoaZ — Matt Law (@Matt_Law_DT) October 3, 2022

Chelsea proche de boucler l’affaire