PSG : Luis Campos se fait attendre dans le feuilleton Messi

Publié le 3 octobre 2022 à 13h45 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos a récemment partagé sa volonté de collaborer avec Lionel Messi au club jusqu’à la fin de son contrat en 2025. Cependant, les discussions au sujet de la prolongation du bail de l’Argentin n’ont pas été entamées d’après la presse ibérique.

Lionel Messi pourrait-il finalement prolonger son contrat au PSG ? Contractuellement lié au club de la capitale jusqu’à la fin de la saison, le septuple Ballon d’or dispose tout de même d’une clause dans son bail qui lui permettrait de le rallonger pour une durée d’une saison.

Luis Campos veut rester à Paris avec Messi

Et Luis Campos a dernièrement fait part d’un souhait fort à RMC Sport. Le conseiller football du PSG est sous contrat jusqu’à l’été 2025 et aimerait vivre l’intégralité de son aventure parisienne aux côtés de Lionel Messi. En parallèle, Fabrizio Romano via The Here We Go Podcast confiait dernièrement que le Paris Saint-Germain comptait activer l’option présente dans son contrat pour une année supplémentaire tout en lui proposant une pige en plus, liant ainsi Lionel Messi au PSG jusqu’en juin 2025.

Le PSG n’a pas initié les discussions avec le clan Messi