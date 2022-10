Foot - Mercato - PSG

PSG : La mère de Rabiot fait encore des siennes sur le mercato

Publié le 3 octobre 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Véronique Rabiot, mère et représentante de l’international français Adrien Rabiot, aurait à cœur de boucler son retour au PSG. Et alors que la Juventus songerait à prolonger son contrat, les demandes salariales du clan Rabiot seraient au-dessus des capacités de la Vieille Dame.

Et si Adrien Rabiot effectuait un come-back au PSG à l’issue de la saison ? Pour rappel, le contrat de l’international français arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et en l’état, les discussions entre le clan Rabiot et la Juventus ne semblent pas être bien avancées pour prolonger le bail de l’ancien titi parisien.

La mère de Rabiot veut qu’il retrouve le PSG, Allegri souhaite une prolongation à la Juve

De quoi donner des idées à Véronique Rabiot. La mère et représentante de l’international français aurait pour but de boucler le grand retour du joueur de la Juventus au PSG et jouerait de ses connexions en coulisse pour parvenir à ses fins selon la Gazzetta dello Sport. Cependant, Massimiliano Allegri tiendrait Adrien Rabiot en haute estime et inciterait à la direction de la Juventus à passer à l’action pour remédier à sa situation contractuelle.

Mercato - PSG : La messe est dite pour ce grand retour souhaité par Campos https://t.co/VWFk0327Dq pic.twitter.com/KzZaejQtwI — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Les exigences financières du clan Rabiot trop importantes pour la Juventus ?