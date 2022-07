Mercato - PSG : Campos reçoit un message très clair pour Paqueta

Foot - Mercato - PSG

Encore affecté par le départ de son ami Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta souhaiterait quitter l’OL cet été. Le PSG serait encore sur les rangs et pourrait tenter sa chance avec l’international brésilien. Interrogé après la victoire de Lyon en amical dimanche, Bruno Cheyrou, le directeur de la cellule de recrutement, a ouvert la porte à un départ de Paqueta.

Lorsqu’il a quitté le Brésil pour rejoindre le Milan AC, Lucas Paqueta s’attendait à confirmer tout son potentiel. Mais en Italie, l’ancien joueur de Flamengo n’aura jamais réussi à répondre aux attentes très élevées des supporters milanais. En 2020, Paqueta décide donc de relancer sa carrière à Lyon. Dès sa première saison, l’international brésilien impressionne et devient un joueur clé de l’OL. Cette année, en début d’exercice, Lucas Paqueta a une fois de plus crevé l’écran, à tel point que plusieurs écuries se sont mises à le surveiller attentivement.

Le PSG, d’abord. Après avoir manqué le coche avec plusieurs joueurs de Ligue 1, le club de la capitale espérait se rattraper avec Lucas Paqueta. Le milieu offensif lyonnais avait tapé dans l’œil de Leonardo, directeur sportif du PSG à cette époque. Et selon ESPN , le Brésilien serait toujours dans le viseur du club parisien malgré l'arrivée de Luis Campos. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Newcastle a aussi tenté sa chance à de nombreuses reprises avec Paqueta. L’hiver dernier, les Magpies ont notamment proposé plus de 40M€ à l’OL, sans succès. Arsenal a aussi été mentionné à plusieurs reprises dans ce dossier.

« J'aime beaucoup Paqueta, je suis un grand fan depuis longtemps. Mais à ce jour, la réalité est qu'il n'y a même pas de conversation pour le signer. (…) Il n'y a rien car nous avons beaucoup de joueurs à ce poste, c'est tout... je ne peux pas en dire plus », a récemment expliqué Edu Gaspar, le directeur sportif d’Arsenal. De son côté, Lucas Paqueta souhaiterait quitter l’OL. Une belle opportunité à saisir pour le PSG, surtout que Lyon est vendeur…

Arsenal director Edu Gaspar tells @TNTSportsBR: "I really like Paqueta, I'm big fan since long time. But as of today, the reality is that there's not even a conversation to sign him" 🚨🇧🇷 #AFC"There's nothing as we've many players in that position, that's it... can't say more". pic.twitter.com/A2M2XYXNHR