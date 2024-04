Mercato - PSG : Cadeau à 25M€ pour ce transfert ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un milieu de terrain pour le prochain mercato estival, le PSG pourrait se lancer sur la piste de Bruno Guimaraes. Paris ferait partie des clubs intéressés par le milieu de terrain brésilien, tout comme Arsenal et Manchester City. Si sa clause libératoire est estimée à 115M€, Newcastle pourrait le laisser partir pour 25M€ de moins.

Passé par l’OL entre 2020 et 2022, Bruno Guimaraes pourrait bientôt faire son retour en Ligue 1. Le PSG serait intéressé par un transfert de l’international auriverde (20 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Newcastle et dont la clause libératoire est estimée à 115M€.

PSG : Barcola va filer en Allemagne, il l'annonce en direct ! https://t.co/ahrfJCf9G7 pic.twitter.com/rMBgwNlUZT — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Newcastle doit vendre cet été

Bruno Guimaraes serait également dans le viseur d’Arsenal et de Manchester City et d’après les informations du journaliste Ben Jacobs pour 90min , Newcastle serait prêt à le laisser filer l’été prochain. En effet, les Magpies ont besoin d’une somme comprise entre 35 et 55M€ pour rester dans les limites des règles financières de la Premier League (PSR).

Newcastle prêt à le vendre contre 90M€ ?