Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se gâte sérieusement pour cette piste de Leonardo...

Publié le 14 mars 2020 à 7h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir Federico Chiesa s’éloigner définitivement, au cours des prochaines semaines.

La Serie A pourrait perdre une autre de ses pépites cet été. Federico Chiesa est en effet courtisé par la Juventus et l’Inter, mais c’est l’étranger qui aurait la main actuellement, notamment avec le Paris Saint-Germain et Manchester United. Les dirigeants de la Fiorentina ne souhaitent en effet pas le vendre à un club italien... et au mieux ne pas le vendre du tout, puisqu’une très belle offre de prolongation lui aurait été présentée. Cette offre pourrait notamment faire de lui le joueur le mieux payé du club florentin, devant Franck Ribéry.

La Fiorentina confiante pour Chiesa